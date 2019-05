Ein Pfarrer mit Leib und Seele

Mit diesen Worten beschreibt die evangelische Kirche A. B. in einem Nachruf Hansjörg Eichmeyer. Der frühere oberösterreichische Superintendent ist nach langer Krankheit am Sonntag im 80. Lebensjahr verstorben.

Unterschrieben wurde der Nachruf unter anderem von Eichmeyers Nachfolger als Superintendent, Gerold Lehner. Die Worte könnten passender nicht gewählt sein. Eichmeyer wurde 1990 zum Superintendenten gewählt. Sein Wirken war von tragfähigen und freundschaftlichen Beziehungen zum Land und zur Ökumene, besonders zu Altbischof Maximilian Aichern, geprägt. Das Leitungsamt übte er 15 Jahre bis zu seiner Pensionierung 2005 aus. Schwerpunkte setzte er in der Bildungsarbeit, etwa mit der Initiative des Theologischen Grundkurses und der Förderung des Evangelischen Bildungswerkes. "Sichtbarste Ergebnisse" seiner beharrlichen Arbeit seien das Evangelische Studentenheim "Dietrich Bonhoeffer" in Linz und das Evangelische Museum in Rutzenmoos, beide Häuser seien "aus der evangelischen Landschaft nicht mehr wegzudenken".

Eichmeyer war auch einer, der nahe bei den Menschen war. Er wirkte ab 1968 in Attersee und ab 1974 bis zu seiner Wahl als Superintendent in Vöcklabruck. Viele erinnern sich auch an seine Hörfunk- und TV-Sendungen, 20 Jahre lang hat er in Hunderten Sendungen Menschen mit der Botschaft des Evangeliums erreicht. Für seine Verdienste erhielt er mehrfach Auszeichnungen, unter anderem das Goldene Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich sowie das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik. "Unsere Fürbitte gilt im Besonderen seinen Kindern und seiner Frau Ulrike", heißt es seitens der Kirche.

Die Verabschiedung findet am 24. Mai, um 15 Uhr, in der evangelischen Friedenskirche in Vöcklabruck statt.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Land und Leute r.vielhaber@nachrichten.at