Ein Pädagoge, der mit Musik und Sport die Menschen vereinte

Immer mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen und vor allem mit Leichtigkeit durchs Leben gehen – diese Grundeinstellung prägte Wolfgang Famlers gesamtes Leben. Ob nun in seiner jahrelangen Tätigkeit im Bildungswesen, im Sport oder in der Musik, die sich für den gebürtigen Sattledter bereits in jungen Jahren als große Leidenschaft entpuppte.

Stark geprägt von seinem Vater, der neben seiner Tätigkeit als Hauptschuldirektor selbst als Kapellmeister die Blasmusik in Sattledt anführte, erkannte Wolfgang Famler bereits sehr früh sein großes musikalisches Talent.

Schon während der Schulzeit wirkte er tatkräftig bei Chören und Theateraufführungen mit. Um seine Bassstimme weiter zu trainieren, absolvierte der begnadete Sänger eine Gesangsausbildung am Bruckner Konservatorium. "Bei jeglichen Familienfeierlichkeiten, aber besonders zu Weihnachten, haben wir gemeinsam musiziert. Das war meinem Vater sehr wichtig, weil er auch uns Kindern seine Leidenschaft für die Musik weitergeben wollte", erinnert sich sein Sohn Stephan.

Musik als zentrales Gestaltungselement prägte aber auch seine Dienstjahre als Lehrer. Nach der Ausbildung an der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz, wo er die Lehramtsprüfung in den Fächern Mathematik, Musik und Leibeserziehung abschloss, zog es ihn an mehrere Schulen, zuletzt an die Hauptschule Stadl-Paura. Hier gestaltete er als Direktor die Schule maßgeblich in eine NMS um und initiierte einen Schulchor. "Mein Vater war ein Vollblutpädagoge und wollte in seiner Funktion Akzente in der Musik und im Sport setzen und dadurch Menschen vereinen", erzählt sein Sohn.

Denn auch im Sport hinterließ Wolfgang Famler seine Spuren. Seine besondere Liebe zu den Bergen konnte er im Alpenverein Lambach und als Bewirtschafter der Lambacher Hütte zum Ausdruck bringen. Aber auch als Vorturner und Skilehrer war er bei der Union in Lambach und Wels tätig.

Trotz seiner zahlreichen Aktivitäten und Leidenschaften vergaß Wolfgang Famler eines niemals: seine Familie. Nach seiner ersten Ehe mit Susanne Steiner, aus der seine Kinder Stephan und Karin hervorgingen, heiratete Wolfgang Famler die Religionslehrerin Gisela im Jahr 2001. Gemeinsam mit Sohn Jakob, der 2002 geboren wurde, zogen die beiden nach Lambach, wo er sich in seiner Pension stets der Familie und sogar auch noch dem Krippenbauen widmete.

Kurz nach seinem 70. Geburtstag verstarb Wolfgang Famler am 13. Mai nach kurzer, schwerer Krankheit. Bei seiner Familie, seinen Freunden und in vielen Vereinen hat er mit seinem Lebenswerk tiefe Spuren hinterlassen.