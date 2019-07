1980 schrieb Fereberger Sportgeschichte: Er wurde Weltmeister in den Klassen Drachen und Yngling. Im Laufe seiner Karriere segelte er insgesamt zu 37 Staatsmeistertiteln und wurde auch noch einige Male Europameister. Das langjährige Mitglied des UYC Traunsee galt zu seiner Zeit als beinahe unschlagbar in allen Segelklassen, egal ob auf Seen oder auf dem Meer.