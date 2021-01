Ein liebenswerter Hofrat

Aufgewachsen in Zwettl an der Rodl, widmete sich Hans zunächst dem Holz, nicht verwunderlich, betrieb doch sein Vater eine Tischlerwerkstätte. Obwohl sein Vater den geschickten jungen Gesellen stark in die Pflicht nahm, fuhr Hans nach der Arbeit per Autostopp nach Linz ins Abendgymnasium. Er schaffte die Matura und begann ein Studium der Betriebswirtschaft. Ein "legendäres Studentenleben" im Sinne vieler Partys gab es für ihn nicht, er war bereits mit Marianne verheiratet und seit 1972 Vater von Tochter Judith. Drei Jahre danach kam Sohn Harald sozusagen als Sponsionsgeschenk. Hans Weixlbaumer stieg mit 32 Jahren in den Landesdienst ein, Christoph Leitl erkannte die Qualitäten Weixlbaumers, machte ihn zum Büroleiter: "Weix, wie er bei uns hieß, war bescheiden, liebenswert, humorvoll und vorsichtig." Seiner Verdienste wegen schaffte es Weixlbaumer zum jüngsten Hofrat Oberösterreichs. 2001 ging er krankheitsbedingt in Frühpension. Immer wieder hatte sich in den Jahren das Virus gemeldet, viele Therapien verlegte er auf Wochenenden, um am Montag "schwach und oft mit Fieber zur Arbeit zu gehen", wie sich seine Schwester Gerda Eibensteiner erinnert. Gerade in Pension, wurde Hans erstmals Opa, er ging in seiner Rolle voll auf. 2009 musste er sich einer Lebertransplantation unterziehen, die ihm zwar elf Lebensjahre schenkte, die aber nicht frei von Komplikationen waren. Geschwächt von vielen Medikamenten, gab sein Körper schließlich auf. Seine Familie und viele Freunde trauern um ihn.

Artikel von Bert Brandstetter