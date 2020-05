Der 1943 in Wien geborene Josef gelangte nach dem Tod seiner Mutter in den Kriegswirren mit seinem Vater nach Perg. Dort ließ er sich zum Tapezierer und Bodenleger ausbilden und arbeitete bis zur Pensionierung in der Firma Synthesa. Das war der Zeitpunkt, als er seiner Sammelleidenschaft freien Lauf ließ. Alte Radios, Fahrräder mit Hilfsmotor, Motorräder, Mopeds und sogar Traktoren: Vor "Oldy-Kai", wie er inzwischen allgemein genannt wurde, war fast nichts sicher, was er als