Zäh zu sein lag dem geborenen Mühlviertler aus Aigen im Blut. Seine Eltern betrieben lange Zeit das Gasthaus Gmui, Wolfgang fand nach der Schule eine Stelle in der Landes-Sportorganisation in Linz. Als 1981 die Ski-Staatsmeisterschaften am Hochficht über die Bühne gingen, knüpfte Hüttner Kontakt zu Gunther Dressnandt, dem Sportchef der Kronenzeitung.