Ein Lehrmeister im Journalismus

Unter Journalistenkollegen fühlte er sich richtig wohl und geizte auch nie mit Erzählungen über lustige Begegnungen und Erfahrungen aus seinem Arbeitsbereich.

In der Salzkammergut-Druckerei wurde der gebürtige Gmundner zum Bürokaufmann ausgebildet, bereits mit 20 war er Redakteur des traditionsreichen Lokalblattes "Salzkammergutzeitung", 1979 übernahm er die Chefredaktion. Was ihn als Chef auszeichnete, können ehemalige Kollegen nur bewundern, so sehr es die damaligen Eigentümer vielleicht irritiert haben mag: Frostels breiter Rücken ermöglichte den jungen Redakteuren, frei und ungehindert zu recherchieren, aber nicht nur das: Frostel ermunterte sie auch, kritisch zu sein und neue Wege zu beschreiten. So fühlten sich junge Journalisten wohl in seinem Team, zu ihnen gehörte der langjährige Bürgermeister von Bad Ischl, Hannes Heide, der jetzt als EU-Politiker seinen Weg macht. Oder Martin Staudinger aus Traunkirchen, der jetzige Leiter der Außenpolitik im "Profil": "Ich hab als angehender Journalist das von ihm gelernt, was guten Journalismus ausmacht. Karl Frostel hat vieles zugelassen und nie Einfluss genommen auf unsere Recherchen."

Aber, so ergänzt Hannes Heide: "Karl hat uns schon oft aufmerksam gemacht auf das, was in der Berichterstattung wichtig ist, und uns so zu Journalisten geformt." Frostel war es ein Anliegen, die Salzkammergutzeitung nicht als Provinzblatt dastehen zu lassen, sondern er wollte die Fenster öffnen in die große weite Welt. Reportagen über die Revolution in Rumänien oder das Leben der Regionalpolitiker auf dem Wiener Pflaster galten als legendär. Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft katholischer Journalisten in Linz überreichte Frostel einst in Rom dem damals noch jungen Papst Johannes Paul II. unter sichtlicher Nervosität ein Oberösterreich-Buch.

2006 ging Frostel in Pension, dekoriert mit dem Ehrenring der Stadt Gmunden. Die folgende Zeit verbrachte er gerne mit seinen Enkeln Marlene und Flora, er widmete sich aber auch einem spannenden publizistischen Thema, das als Buch erschienen ist: dem Ordensleben in Gmunden unter dem Titel "Die Welt ist unser Kloster". Karl Frostel wird von seinen Söhnen Michael und Gregor am Mittwoch, 12. Februar, um 11 Uhr in der Stadtpfarrkirche Gmunden verabschiedet.