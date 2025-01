Heinz Leitl: Ein Leben voller Engagement

Heinz Leitl wurde am 21. September 1942 in Linz geboren und wuchs auch dort auf. Er erlernte den Beruf des Maschinenschlossers und bildete sich regelmäßig weiter. In der Tanzschule lernte er seine spätere Frau Inge kennen und lieben. 1964 wurde geheiratet, die zwei Töchter Bettina und Michaela vervollständigten wenige Jahre später das Familienglück. Leitl wurde in dieser Zeit zum jüngsten Oberwerksmeister im Schichtbetrieb der Voest.