Er war in der Zeit von 1973 bis 1995 Bürgermeister der Marktgemeinde St. Martin i. M. und galt im Ort als großer Visionär. So kam auch die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde während seiner Amtszeit gehörig in Schwung. Er half mit, dass St. Martin zu einem der bedeutendsten Orte der Region wurde. Unter seiner Amtszeit sind zahlreiche Projekt und Vorhaben verwirklicht worden. So konnten unter anderem viele Siedlungen im und außerhalb vom Ortsgebiet errichtet und zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Viele große Betriebe siedelten sich durch sein Engagement in St. Martin an. Dadurch entwickelte sich St. Martin von einer ländlich geprägten Gemeinde zu einer attraktiven Wohngemeinde mit pulsierenden Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben.

Große Meilensteine waren unter anderem der Bau der Umfahrung St. Martin, die Errichtung des Altstoffsammelzentrums, der Bau des Feuerwehrhauses mit Bauhof, der Neubau der Sportanlage Aubach sowie die Eröffnung des Freizeitareals Trops.

Vom Ort zum Markt

Im Jahr 1985 wurde die Markterhebung mit einem großen Fest gefeiert. Martin Schirz war neben dem Amt als Bürgermeister auch 30 Jahre ein sehr engagierter Schuldirektor. So konnte im Jahr 1972 die Hauptschule gegründet werden. 1976 wurde der Neubau der Schule fertiggestellt.

Auch die Musik lag dem Mühlviertler stets am Herzen. Er war Ehrenkapellmeister der Marktmusikkapelle St. Martin. Dort schwang er ebenfalls 30 Jahre mit viel Hingabe den Taktstock. Er hat auch viele Musiker selbst ausgebildet, zu Beginn sogar in der eigenen Wohnung. Neben all seinen Funktionen und Ämtern war er vor allem auch ein Familienmensch. Die gemeinsame Zeit mit seiner Ehefrau Theresia und seinen drei Söhnen sowie den Enkeln und Urenkeln war ihm immer ein sehr großes Anliegen. Nach seiner aktiven Zeit als Bürgermeister organisierte er 20 Jahre lang Seniorenbundreisen und schrieb ebenso lange die Pfarrchronik.

Martin Schirz war es auch wichtig, Mitmenschen, denen es nicht so gut ging, zu helfen und zu unterstützen. Deshalb hat er nach dem Tod von Dr. Helmut Natzmer gemeinsam mit Pfarrer Spaller und der Witwe den "Dr. Natzmer-Fond" eingerichtet.

Martin Schirz war Ehrenbürger der Marktgemeinde St. Martin i. M. und für sein überregionales Wirken wurde ihm das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich sowie die Goldene Verdienstmedaille des Landes OÖ verliehen. Am Sonntag, 16. Oktober, ist er im 91. Lebensjahr friedvoll im Kreise seiner Familie verstorben.