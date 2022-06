Joseph Werndl: Ein Leben für die Kirchenmusik

"Mein Vater hat für die Musik gelebt. Wenn man ihn suchte, fand man ihn immer bei der Orgel", erzählt seine Tochter Gabriela.

Sein musikalisches Talent entdeckte der Bauernbub aus Pischelsdorf bereits im Volksschulalter, als er – damals in der Tätigkeit als Ministrant – vom Pfarrer für das Orgelspielen begeistert wurde. Als Zehnjähriger spielte er schon seine erste Messe am Harmonium in der Kirche. Ab diesem Zeitpunkt war die Kirchenmusik aus seinem ereignisreichen Leben nicht mehr wegzudenken.

Als ausgezeichneter Absolvent der Studienrichtungen Orgel und Kapellmeisterklasse am Mozarteum Salzburg wurde Joseph Werndl bald darauf als Dirigent eingesetzt. "Wenn jemand für ein Orchester einen Dirigenten benötigte, hieß es immer: ,Nehmt doch den Werndl, der hat das eh studiert‘", erinnert sich seine Tochter. Und auch das Dirigieren hat der engagierte Musiker mit Leib und Seele ausgeübt: 35 Jahre lang dirigierte er das Brucknerbund Orchester Ried im Innkreis, wo er sich selbst verwirklichen konnte.

Domkapellmeister in Passau

Eines der bedeutendsten Ereignisse in Joseph Werndls musikalisch geprägtem Leben war wohl, als er im Jahr 1983 als erster Nicht-Geistlicher an den Hohen Dom zu Passau als Domkapellmeister berufen wurde. Fast 20 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000, übte er dieses Amt aus und gründete in dieser Zeit zusätzlich ein Domorchester und initiierte zahlreiche Domkonzerte. "Anton Bruckner gilt als Musikant Gottes, Joseph Werndl war der Organist Gottes. Ob in Hart, Pischelsdorf, Braunau, im Salzburger oder Passauer Dom: Wenn Werndl die Orgel spielte, spürte man Gottes Nähe musikalisch", so ist Joseph Werndl dem ehemaligen Braunauer Bezirkshauptmann Georg Wojak in Erinnerung geblieben.

Welche Rolle Musik im Leben von Jugendlichen einnehmen kann, wusste Joseph Werndl nur allzu gut. Als Musiklehrer unterrichtete er am Gymnasium Ried im Innkreis und am Musisch-Pädagogischen Gymnasium. "Er hat immer versucht, Jugendliche für die Musik zu begeistern", erzählt seine Tochter Gabriela und erinnert sich dabei an ihre Familienzeit.

Denn auch im Familienleben der Werndls hat Musik stets eine wichtige Rolle gespielt. Ihre drei Kinder Clemens, Gabriela und Cornelia haben Joseph Werndl und seine Gattin Erika stets ermutigt, ein Musikinstrument zu erlernen – "an das Talent unseres Vaters sind wir aber nie herangekommen. Er war einfach einmalig", sagt Gabriela Werndl.

Nicht nur sein Talent auf der Orgel wird unvergesslich bleiben, auch mit seinen zahlreichen Kompositionen hat sich Joseph Werndl musikalisch verewigt. Besonders die "Braunauer Friedensmesse", die anlässlich der Landesausstellung 2012 aufgeführt wurde, und die Jubiläumskantate "Oans und Vier" zum 200. Geburtstag des Dichters Franz Stelzhamer seien hierbei erwähnt.

Am Samstag, dem 11. Juni, ist Joseph Werndl im 94. Lebensjahr im Kreise seiner Liebsten zu Hause in Pischelsdorf verstorben. Der Trauergottesdienst für den Träger des päpstlichen Gregorius-Ordens findet am kommenden Samstag, 18. Juni, in der Pfarrkirche Pischelsdorf statt.