Ein langes Leben, reich an Arbeit, Engagement und Humor

Ein "Original" und ein "Tausendsassa", so charakterisieren angesichts seiner vielen Talente und Aktivitäten die Familie und viele Alkovener den in der Vorwoche kurz vor seinem 91. Geburtstag verstorbenen Altbauern Josef Bergmayr, der im Ort nach dem Hausnamen allgemein "Huemer Sepp" genannt wurde. Er engagierte sich nicht nur auf seinem mitten im Ort gelegenen Hof, er war in der Gemeindepolitik aktiv, in der Bauernvertretung und jahrzehntelang bei der Blasmusik, die in ihm einen begnadeten Unterhalter hatte.

1959 hatte er das elterliche Bauernhaus übernommen und mit Gattin Rosina über die Jahre kontinuierlich erweitert. Von 1972 bis 1991 war er Ortsbauernobmann, von 1975 bis 1992 Obmann der Rübenbauern. 30 Jahre lang war er für die ÖVP Mitglied des Gemeinderates, 15 Jahre im Gemeindevorstand, fünf Jahre 2. Vizebürgermeister. Alkoven verlieh ihm dafür im Jahr 1992 den Ehrenring.

Seine lebenslange Leidenschaft galt der Blasmusik: 63 Jahre war der Tubaspieler aktives Mitglied des Musikvereins Alkoven, den er auch fast ein Jahrzehnt als Obmann führte. Bei Theateraufführungen der Musiker, als Conferencier bei Musikveranstaltungen und wenn es galt, mit dem Klapphornquartett beim Musikerball die lokalen Hoppalas und Skandälchen des jeweiligen Jahres aufs Korn zu nehmen, war der schlagfertige Bergmayr kaum ersetzbar. Eigene Texte, teils in Gedichtform, gesammelte oder spontane Witze: Bergmayr hatte bei seinen Auftritten immer die Lacher auf seiner Seite.

In jungen Jahren liebte er Bergsteigen und Skifahren, später verlegte sich das Ehepaar Bergmayr aufs Reisen, bevorzugt in der für Flachlandbauern ruhigeren Winterzeit. Mexiko, Kenia und Kuba gehörten zu den weiter entfernten Zielen.

Bergmayrs lebensbejahende, an allem interessierte Mentalität und seine robuste Natur ließen ihn bis ins hohe Alter aktiv bleiben. Er fuhr bis zuletzt mit dem Traktor, half auf dem Hof, betreute seine Jungbäume. Und er ließ sich das Tarockieren in geselliger Rund nicht nehmen, solange Corona keinen Strich durch die Rechnung machte. Kreuzworträtsel oder Sudoku lösen gehörten ebenfalls zum täglichen geistigen Fitnessprogramm.

"Familie, Landwirtschaft und Musikverein waren bis zuletzt sein Leben", sagt Schwiegersohn Gerald Eder, der frühere Alkovener Amtsleiter. 64 Jahre lang war Bergmayr mit seiner Rosina verheiratet, die Töchter Gabi und Michaela sowie Sohn und Nachfolger Josef gingen aus der Ehe hervor. Fünf Enkelkinder und zwei Urenkel kamen, wobei die jüngsten zuletzt seine große Freude waren.

Die Begräbnisfeier findet Dienstag ab 14 Uhr in der Pfarrkirche Alkoven statt.