Franz Zehentner: Ein großer Vereinsfreund

Der langjährige Bürgermeister der Innviertler Gemeinde starb im Alter von 68 Jahren. Sein plötzlicher Tod hinterlässt in der Region große Trauer. "Mit Franz konnte man immer über alles ganz offen reden", sagt Franz Salzlechner, jahrelanger Amtsleiter der Gemeinde Kirchberg. Als guten Chef und Wegbegleiter wird er ihn für immer in Erinnerung behalten. "Er war ein geselliger Mensch, dem vor allem die Vereine sehr am Herzen lagen", sagt Salzlechner.