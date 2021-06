Heute lesen Sie hier keinen Nachruf von Bert Brandstetter. Sie lesen einen Nachruf auf ihn. Unerwartet hatte er in der Vorwoche mehrere Schlaganfälle erlitten. Am Sonntag ist er an deren Folgen gestorben. Es schmerzt, diesen Nachruf zu schreiben – und zu wissen, dass wir nie wieder mit Bert telefonieren werden, er uns nie wieder einen seiner mit so viel Empathie geschriebenen Artikel anbieten wird. Zum Schreiben von Nachrufen für die OÖNachrichten und auf seiner Internetseite