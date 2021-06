Schwaighofer hatte ein bewegtes Leben. 1928 geboren, besuchte er nach dem Krieg die Landwirtschaftsschule Ritzlhof, dann arbeitete er von 1948 bis 1952 auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Schweiz. Die Liebe zur Schweiz ist sein ganzes Leben lang geblieben. In der Volkshochschule von Winterthur erlernte er die Porzellanmalerei und machte Bekanntschaft mit dem Fotografieren und der Fotoentwicklung. In Linz folgte das Handwerk des Fotografierens, er absolvierte auch die Meisterprüfung