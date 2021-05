Eine kleine Vorspeise, ein exquisites, wenn möglich französisches Hauptgericht, dazu ein Glas passender Wein, zur Nachspeise gerne Crème brûlée. So oder so ähnlich sahen Einladungen aus, die Bruno Gabriel an Freunde oder Verwandte aussprach. Am Herd stand er selbstverständlich höchstpersönlich: groß gewachsen, die Ruhe in Person und in der Lage, zu jedem Gericht bei Bedarf eine kleine Geschichte zu erzählen. Bruno Gabriel begann seine Berufslaufbahn nach der Matura in der Kulturabteilung des