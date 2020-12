Eine feierliche Liturgie war dem Pfarrer sehr wichtig, "er verstand es richtig gut, große Feste zu feiern", bestätigt Bürgermeister Georg Baumann. In der Kirche pflegte Six die Dinge mehr als deutlich beim Namen zu nennen. An seine Predigten konnte man sich anhalten, "Six war weltoffen und kritisch, oft auch ziemlich kirchenkritisch", erinnert sich Thomas Lohninger, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. In seiner Pfarre kam Karl Six mit seiner kritischen Haltung gut an, "bei uns gibt es 150