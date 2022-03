Ein Friseurmeister der alten Schule

Aus jedem Haarschnitt das Beste herausholen, um damit die Ästhetik der Kunden zu betonen – die Friseurlehre hat für den Linzer Friseur Engelbert Affenzeller stets eine Faszination ausgelöst. Ursprünglich sollte der jüngste Spross einer Landwirtsfamilie aus Schenkenfelden ins Handelsgeschäft einsteigen. Doch während er in Bad Leonfelden seiner Lehre nachging, beobachtete er aus einem Fenster jenen kleinen Friseursalon Hanzenreither, wo er als 16-Jähriger seine Liebe für die Friseurlehre entdecken sollte.

Ohne das Wissen seines Vaters bewarb sich Engelbert Affenzeller als Lehrling, absolvierte im Jahr 1952 seine Lehrabschlussprüfung und arbeitete in verschiedenen Friseursalons, wo er seinen Blick für den perfekten Haarschnitt schärfte. "Sein Anliegen war, seinen Vater zu beeindrucken – und das ist ihm gelungen", erzählt seine Tochter Doris Steindl.

Im Herbst 1966 machte er sich mit einem Salon in der Spaunstraße 33 in Linz selbstständig und erfüllte sich damit seinen Lebenstraum vom Friseursalon, den er mit seiner Gattin Helena und mit seinen Kindern Doris und Thomas führte. "Für meinen Vater war es wichtig, dass wir alle Teil des Geschäfts werden und den Salon aufbauen. Sein Spruch lautete immer: ,Na, das wär doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen‘", erinnert sich seine Tochter. Und der Sinn für das Gemeinsame beschränkte sich nicht nur auf das Geschäft: "Seine Kunden haben ihm vieles anvertraut, es herrschte immer ein besonderes Verhältnis zwischen Kunde und ihm als Friseur", sagt Doris Steindl.

15 Jahre lang übernahm er die Funktion als Landesinnungsmeister von Oberösterreich, bevor er 2000 in den Ruhestand ging. Doch Ruhe gab es für Engelbert Affenzeller selbst dann nicht. Bis zuletzt war der gesellige Linzer aktiv, durchlebte so manchen Schicksalsschlag und kämpfte dennoch weiter. Seine Frau Helena war in 65 Jahren der Ehe ein wichtiger Ruhepol für ihn.

Am 11. März verstarb Engelbert Affenzeller im Beisein seiner Liebsten. Die Verabschiedung findet heute, Montag, von 14 bis 17 Uhr auf dem Stadtfriedhof Linz/St. Martin statt.