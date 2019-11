Seinen eigentlichen Herzenswunsch, eine prominente Modeschule besuchen zu können, verbaten ihm die Eltern. Wolfgang absolvierte zwar noch die Militärakademie in Wiener Neustadt, am Tag der Matura aber entsorgte er die Uniform noch am Bahnhof und legte damit seine militärische Vergangenheit endgültig ab. Ganz und gar unmilitärisch inskribierte er an der Universität bildende Künste, Psychologie und Pädagogik mit dem Ziel, Lehrer zu werden.