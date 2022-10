Hermann Pachinger wurde am 25. März 1936 in Reichenthal geboren. Nach der Matura am Petrinum in Linz besuchte er das dortige Priesterseminar. Am 29. Juni 1962 wurde er im Linzer Mariä-Empfängnis-Dom von Bischof Franz Zauner zum Priester geweiht. Nach Kaplanstellen in Pichl bei Wels und Gaspoltshofen war er von 1963 bis 1973 Präfekt am Kollegium Petrinum. 1973 übernahm Pachinger als Pfarrer von Wolfsegg am Hausruck seelsorgerische und verwalterische Verantwortung, bis 2015 blieb er in diesem