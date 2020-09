Ein besonderer Seelsorger

Sein Bruder Alois vermutet, Hans habe den Luchs im Petrinum ganz einfach von ihm geerbt, weil auch er, der ältere Bruder, wegen seiner Augen damals so genannt wurde. Lux heißt aber auch Licht. Und Vorzugsschüler Hans galt schon im Petrinum als helle Leuchte.

Aufgewachsen ist Hans Schausberger als fünfter von zunächst fünf Buben auf dem Felleitnerhof in der Ohlsdorfer Ortschaft Hafendorf. Seine Eltern sollten nach ihm noch sieben Kinder bekommen. Wenigstens ein Sohn sollte Priester werden, habe sich die Mutter immer gewünscht, bei Hans wurde ihr dieser Wunsch erfüllt. Nach verschiedenen Kaplansposten kam er 1972 als Seelsorger nach Riedersbach. 2007 übernahm er St. Pantaleon als Pfarrer, zehn Jahre amtierte er als Dechant im Dekanat Ostermiething. Seine Verbundenheit mit den Menschen dieser Region stellte er einen Sommer lang unter Beweis, indem er so wie viele Männer im Kohlebergwerk Trimmelkam arbeitete. "Ich gehe ins Bergwerk, ihr dafür in die Kirche", war sein Deal.

"Er war ein ganz einmaliger Seelsorger und Freund", sagt Josef Pfaller, der Obmann des Pfarrgemeinderates in St. Pantaleon. Mit Pofesen und gebackenen Mäusen konnte man Hans Schausberger die größte Freude machen, heißt es über den lebensfrohen Priester, der in der Diözese wegen seines kritischen Geistes durchaus auch als Revoluzzer galt. So trat er offen für die Möglichkeit ein, dass der Bischof Priestern die Eheschließung ermöglichen solle.

2004 wurde Schausberger zum Ehrenkanonikus des Stiftes Mattsee ernannt. St. Pantaleon machte ihn 2012 zum Ehrenbürger der Gemeinde. Bürgermeister Valentin David begründet das mit der äußerst kooperativen und sachorientierten Art Schausbergers, die sich bei vielen gemeinsamen Projekten zeigte. "Außerdem hat mich Hans mit meiner Frau getraut, unsere drei Kinder getauft und zwei auch schon wieder verheiratet. Er geht mir schon jetzt wahnsinnig ab".

Artikel von Bert Brandstetter