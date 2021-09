Sie war eine wahnsinnig fleißige, wunderbare Frau, die immer ihr Bestes gab, bei der Arbeit keine Mühen scheute und für die Menschen stets ein offenes Ohr hatte", erinnert sich Christa Ségur-Cabanac gerne an ihre Tante, Prinzessin Anna Elisabeth zu Hohenlohe-Öhringen. Am Donnerstag, dem 2. September, verstarb die Prinzessin, wie sie von allen genannt wurde, im 95. Lebensjahr. Sehr eng ist ihr Name mit dem Ausee in Asten (Luftenberg) verbunden.