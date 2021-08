Klausner war ein Meister des Schönfahrens, der mehr Wert auf einen gelungenen Drift legte, als auf eine verlorene Zehntelsekunde. Fahrfehler unterliefen ihm selten, in der "kontrollierten Instabilität des Fahrzeugs", wie er es selbst nannte, war er in seinem Element. In hohem Tempo zirkelte Klausner seinen Audi Coupé Quattro, Baujahr 1985, im spektakulären Drift über die Schnee- und Asphaltpisten. Die Zeit war für ihn nebensächlich, aber zumeist beachtlich.