Der Schmuckpionier mit goldenem Herz

Hinter der Marke Palido steht ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Linz, das seit dem Jahre 2004 von Christoph Paukner geführt wird. "Für meinen Vater war christliche Nächstenliebe eine Selbstverständlichkeit. Er hat immer jeden absolut respektvoll behandelt, egal welche Position er innehatte. Unsere Geschäftspartner auf der ganzen Welt haben ihn dafür geschätzt. Ebenso für seine Handschlagqualität", beschreibt Christoph Paukner seinen Vater.

Während seiner Bundesheerzeit in Salzburg lernte Siegfried Paukner einen Schmuckgroßhändler kennen, der ihm eine Stelle in seinem Unternehmen anbot. Dort startete Paukner 1964 seine Karriere. Später war er unter anderem im Außendienst tätig und lernte die Branche von der Pike auf kennen. "Was viele nicht wissen ist, dass mein Vater bei der voestalpine eine Lehre absolviert hat. Scherzhaft hieß es deshalb bei uns innerhalb der Familie, dass er vom Stahl- zum Goldschmied wurde", sagt Christoph Paukner.

1973 gründete Siegfried Paukner in Linz schließlich sein eigenes Unternehmen, einen Großhandel für Schmuck. Mit dabei war schon damals seine Frau Evelin. Die gelernte Goldschmiedin bezeichnete der Unternehmer als seinen größten Segen – sowohl privat als auch beruflich. Während der Linzer das Kaufmännische beherrschte, war sie als Goldschmiedemeisterin für das Handwerk zuständig.

Drei Jahre später lancierte das Unternehmerpaar die Schmuckfachhandelsmarke Palido Fine Jewels. Diese wurde ein großer Erfolg über die Grenzen des Landes hinaus. Palido Fine Jewels steht für hochwertigen Echtschmuck aus Gold, oft in Kombination mit anderen hochkarätigen Materialien wie Diamanten und Farbedelsteinen.

Neben dem beruflichen Erfolg hatte für den Linzer immer die Familie einen besonders hohen Stellenwert in seinem Leben. Seine Frau sowie die vier gemeinsamen Kinder und neun Enkelkinder waren ihm das Wichtigste. "Die Familie ging meinem Vater über alles. Seine Weisheit und liebevolle Art wird uns allen sehr fehlen. Er hatte ein goldenes Herz", sagt Christoph Paukner.