Der Rallye-Polizist

Abgesehen von seiner beruflichen Passion als Polizist liebte es der am 13. September 1973 in Freistadt Geborene von frühen Kindesbeinen an sportlich. Als Fußballer machte „Berles“ Station beim SV Freistadt, der DSG Union Perg und bei Askö Schwertberg. Als UEFA-A-Lizenz-Trainer coachte Berlesreiter die Union Perg und den SV Freistadt.

Dazu kam die Begeisterung für den Motorsport. Mit dem PS-Virus infizierten sich „Berlesqvist“ (nach dem Rallyeweltmeister von 1984, Stig Blomqvist) und sein Freund, Polizistenkollege und Beifahrer Martin Pirkelbauer aus Oberkappel 2011. Auf einem Mitsubishi kamen die Mühlviertler „Rallyepolizisten“ bei der Jänner-Rallye auch tatsächlich ins Ziel. Weitere drei „Jänner-“ und die „Mühlsteinrallye“ im Bezirk Perg 2016 sollten folgen. „Unvergessen bleibt unser Ausscheiden bei der Jännerrallye 2012, als mein Chefpilot unseren Freunden zuwinkte und deshalb im Graben landete“, erinnert sich Pirkelbauer.

Als Fotograf für die OÖN, Tips und zuletzt GEPA bearbeitete „Berlesnator“ tausende Fußballpartien und Sportevents für österreichische Printmedien. Jürgen Berlesreiter hinterlässt Ehefrau Isabella und Sohn Fabio (17).