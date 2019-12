Postauto-Chauffeure hatten mit ihm mitunter ihre liebe Not. Damals, als sie ihre Haltestellen noch am Freistädter Hauptplatz hatten und das enge Böhmertor nicht als Einbahn zu befahren war, zwang sie immer wieder ein kleiner roter Skoda, die schmale Böhmergasse im Rückwärtsgang zurückzustoßen, weil er im Vorrang war. Am Steuer des Skoda: der Herr Rat vom Bezirksgericht auf dem Weg zum Arbeitsplatz. Denn Wernher Messenböck verstand keinen Spaß, wenn damit Recht verletzt worden wäre.