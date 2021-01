Norbert Aigner war einer der Judo-Pioniere der Region. Unter anderem eroberte er im Jahr 1962 bei den Titelkämpfen in Braunau für den Atsv Steyr den ersten Staatsmeistertitel nach dem 2. Weltkrieg. Am 5. Jänner dieses Jahres verstarb der am 29. März 1937 geborene Kleinraminger nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren.