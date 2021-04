Der Familie immer verbunden

Der Naturfreund Josef Kugler organisierte viele Wanderungen, Ausflüge, Skitage und andere Veranstaltungen. Kein Wunder, dass er Gründungsmitglied und später Ehrenobmann der Naturfreunde wurde. Er liebte das Wandern und das Skifahren in den Bergen und die Gesellschaft. Aber auch das Fischen war eine Leidenschaft des Gilgenbergers und verlangte nach Gemeinschaft. Also gründete er die Fischerrunde und war auch Mitglied des Kameradschaftsbundes, des Pensionistenverbandes, der Stockschützen und der Feuerwehr Gilgenberg. "Der Kugler Sepp war ein Wirbelwind, wohin er auch kam, es war sofort etwas los", beschreiben ihn Freunde.

"Dilliberg" war schon immer seine Heimat. 1938 wurde er in der Gemeinde geboren, ging hier in die Schule und blieb ein Gilgenberger durch und durch. Berufliche Erfahrung sammelte er zunächst bei Metzgern in der Region, bevor er in die Firma Wacker Chemie in Burghausen (Bayern) wechselte, in der er 35 Jahre lang arbeitete. Seine Loisi heiratete Josef Kugler im Mai 1964, Sohn Günter wurde geboren. Seine Enkelinnen und vor allem die kleine Urenkelin Luisa hielten ihren (Ur-)Opa auf Trab und halfen oft beim Leberknödelbacken.

Denn trotz der vielen Vereinsmitgliedschaften war für Josef Kugler die Familie stets das Wichtigste im Leben. Nach einigen schwierigen Jahren mit vielen Krankenhausaufenthalten starb er im 83. Lebensjahr.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at