Wenn du für ein Projekt Verantwortung übernommen hast, dann musst du in der Früh der Erste und am Abend der Letzte auf der Baustelle sein." Dies ist eine jener Aussagen, die für Hubert Strugl so typisch waren. Mit Fleiß, Disziplin und auch Strenge, vor allem sich selbst gegenüber, ist der frühere Bauvermesser aus Mauthausen seinen Weg gegangen. Denn nur so war dem zweitältesten von fünf Brüdern der Aufstieg aus ärmsten Verhältnissen möglich.