Als er mit 60 in Pension ging, startete Johann Panhofer eine Phase, die er sich für sein ganzes Berufsleben erträumt hatte. Die frei gewordene Zeit investierte er mit all seiner Energie in die Mauthausener Heimatforschung. Jedes Marterl wurde dokumentiert und wenn nötig gleich auch saniert. Zehn Jahre lang war er für das Heimatmuseum verantwortlich.