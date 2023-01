Christian Beurle: Vom engagierten Anwalt zum Industriellen

Manchen ist er als Linzer Rechtsanwalt in Erinnerung, vielen aber als ehemaliger Generaldirektor der Österreichischen Brau AG. Wieder andere Wegbegleiter erinnern sich an ihn in seiner Position als Präsidenten der Österreichischen Industriellenvereinigung. Kurzum: Der 94-Jährige konnte auf zahlreiche Stationen zurückblicken, die sein Leben maßgeblich prägten. Am 7. Jänner verstarb er in Linz.