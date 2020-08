35 Jahre stand er im Dienst der Post, und er gehörte einer Berufsgeneration an, die noch nicht schnell von Haus zu Haus hetzen musste. In Ludwigs Zeit war es üblich, in den Häusern einzukehren, Platz zu nehmen und mit den Leuten vielleicht bei einer kleinen Stärkung zu reden. So wurde Lanzerstorfer zu einer Person in der Gemeinde, der vieles anvertraut wurde und die viel wusste.