Blasmusik und Imkerei waren sein Leben

Roman Prüller ist am 5. Jänner nach einem arbeitsreichen, erfüllten Leben im 83. Lebensjahr verstorben. Das Begräbnis fand am 12. 1. in der Pfarrkirche Behamberg statt. Zelebriert wurde der Trauergottesdienst von Pfarrer Pater Georg, dem Altpfarrer von Weistrach, Anton Högl, und Diakon Franz Wimmer. Organist Alois Schönangerer und eine Bläsergruppe des Musikvereins Behamberg wirkten ebenso mit.

Im Jahr 1964 heiratete Prüller seine Gattin Stefanie. Aus dieser Ehe stammen vier Kinder, zehn Enkel und sechs Urenkel. Der Haidershofner war mit Leib und Seele Landwirt, Musikant, Imker und Gemeinderat.

Roman Prüller hat neben der Landwirtschaft 32 Jahre als Silomaurer und Baggerfahrer bei der Baufirma Stöckler in Weistrach gearbeitet. Zudem war er 15 Jahre im Gemeinderat tätig. In dieser Funktion und als Ortsbauernrat setzte er sich besonders für seine Katastralgemeinde Sträußl ein. Prüller war 63 Jahre Mitglied beim Imkerverein Weistrach, 23 Jahre Mitglied beim Seniorenbund in Behamberg und 60 Jahre aktives Mitglied beim Musikverein Behamberg.

Nachrufe hielten für den Imkerverein Weistrach Obmann Karl Hinteramskogler, für den Seniorenbund Obmann Karl Grübl, Karl Stöckler als ehemaliger Arbeitgeber, Haidershofens Bürgermeister Manfred Schimpl und Musikvereinsobmann Christoph Marquart. Alle Trauerredner wiesen darauf hin, wie verlässlich, gesellig, humorvoll, tatkräftig und mit Sicherheit zielstrebig Roman Prüller sein Leben lang war.