Geboren am 2. Oktober 1940 in Nöchling in Niederösterreich, wuchs Lieb als Einzelkind in schwierigen Zeiten auf. Der Vater Hans musste im Zweiten Weltkrieg dienen, der Bub lebte mit Mutter Hermine und den Großeltern, die eine Landwirtschaft mit Greißlerei betrieben haben. Nach der Volksschule in Nöchling und der Hauptschule in Grein begann Lieb bei der Firma Berger in Blindenmarkt eine Handelslehre.