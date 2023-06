Bernhard Gschwandtner ist „Leo of the year“

Zum „Leo of the year“ wurde Bernhard Gschwandtner aus St. Thomas am Blasenstein gekürt. Diese allerhöchste Auszeichnung der Lions-Jugendorganisation nahm er aus den Händen des weltweit obersten Lions, Brian Sheehan, beim Lions Congress Austria 2023 in Linz entgegen. Dazu gratulierten auch Landeshauptmann Thomas Stelzer, Bürgermeister Klaus Luger und natürlich die Clubkollegen aus Perg. Diese Auszeichnung wird nur äußerst selten vergeben.