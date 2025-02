Fritz Leitner: Bei ihm hat sich immer etwas tun müssen

Fritz Leitner wurde am 15. Mai 1942 in Enns als jüngerer von zwei Brüdern geboren. Er besuchte die Volksschule in Enns und absolvierte danach eine Lehre bei der Elektrobau AG. Danach legte Leitner die Prüfung zum Filmvorführer ab und arbeitete eine Zeit lang in der Voest als Kranelektriker, bevor er sich mit einem Elektrogeschäft in Enns selbstständig machte. Dieses führte er bis zur Pension gemeinsam mit seiner Frau Theresia, die er 1962 geheiratet hatte.