Begnadeter Musiker und leidenschaftlicher Wirt

Der Chef der Tischlerei Lindenberger war nicht nur Nachbar des bekannten "Schmiedgrabenwirts" Andreas Bachlechner, sondern auch dessen "guter Freund". Am vergangenen Freitag ist der "leidenschaftliche Wirt" Bachlechner im 78. Lebensjahr verstorben.

Wenn einer den Linzer Pöstlingberg gekannt habe, und über vieles, was sich da so abgespielt habe, über lange Jahre bestens informiert gewesen sei, dann war dies ihr Gatte, sagt Renate Bachlechner. Unmittelbar neben dem früheren "Skiparadies" der Linzer, der Mayrwiese aufgewachsen, "hat er da jede Ecke gekannt".

Die Liebe und Verbundenheit zum Pöstlingberg und auch dessen Kirche prägte über viele Jahre Bachlechners Freizeit. Im Brotberuf beim Magistrat Linz angestellt, leitete er über lange Jahre den dortigen Kirchenchor und als Kapellmeister die Pöstlingberg-Musikkapelle.

Und weil Andreas Bachlechner sein Instrument, die Trompete, gar so gut beherrschte, war er auch Teil der "Linzer Buam", einer in den 1970er-Jahren weitum bekannten Blasmusik-Formation. "Damals ist er bei einer Konzertreise in die USA als Linz-Botschafter unterwegs gewesen", sagt der frühere Linzer Bürgermeister Franz Dobusch. Auch er nennt den Verstorbenen "einen guten Freund", auf den man sich stets habe verlassen können.

Franz Dobusch und der frühere, mittlerweile verstorbene Raiffeisen-Boss Ludwig Scharinger sind nur zwei von vielen Stammgästen, die gerne und oft beim "Schmiedgrabenwirt" eingekehrt sind. "Man konnte da einfach in Ruhe sein Bier trinken, sein Schnitzel essen" und sicher sein, dass nichts des Besprochenen den Weg nach draußen finde, sagt Dobusch. Er habe den Verstorbenen sehr geschätzt, "weil er in Wahrheit immer doppelt gearbeitet hat."

Im Magistrat Linz war Bachlechner als Leiter des Hausdienstes für die Organisation aller Veranstaltungen zuständig, als Wirt "für die Unterhaltung der Gäste. Den Rest habe ich gemacht", sagt Witwe Renate. Seit ihrer Pensionierung vor drei Jahren ist das Gasthaus nicht mehr regelmäßig geöffnet, sondern wird "nur noch auf Bestellung" für kleine oder größere Gruppen aufgesperrt.

Neben Gattin Renate trauern die Töchter Katharina und Julia samt drei Enkerl um Vater und Großvater. Am Samstag, 11. September, wird Andreas Bachlechner um 12 Uhr in seiner geliebten Pöstlingbergkirche verabschiedet.