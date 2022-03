Wortwitz und die Kunst, über sich selbst zu lachen, beherrschte die Journalistin exzellent. Die kurze Form, die sprachlich und stilistisch besonders herausfordernd ist, entsprach der 1941 Geborenen. Bärbl Gläser stammte aus Dietach, wo sie in ihrem Elternhaus bis zuletzt gelebt hat. Nach der Matura studierte sie in Wien Geschichte und Germanistik. Sie dockte früh im Journalismus an, schrieb für Jugendmagazine wie "Schöne Welt" oder die Kathpress. Ihre ersten Jobs führten sie zu den