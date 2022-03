Augustin Sonnleitner: Pfarrer und Ehrenbürger mit einem Herz für andere

Augustin Sonnleitner wurde am 22. August 1941 in der Pfarre Ertl geboren. Nach Ablegung der Externistenmatura in Wien studierte er Theologie und wurde am 8. November 1981 durch Bischof Franz Zak im Dom zu St. Pölten zum Priester geweiht. Zwischen 1982 und 1985 wirkte er als Kaplan in Amstetten-St. Marien, St. Pölten-St. Josef und St. Valentin. 1985 übernahm er als Moderator die Pfarre Golling, die er bis 1987 betreute. Nach einem Jahr als Moderator der Pfarre Michelhausen wurde er 1988 als Pfarrer in Wallsee-Sindelburg installiert. Ab dem Jahr 1993 stand er zwanzig Jahre lang als Pfarrer in Behamberg im seelsorglichen Dienst. 1995 übernahm er für einige Monate zusätzlich seine Heimatpfarre Ertl als Excurrendo-Provisor. 2013 trat er in den dauerhaften Ruhestand.

In den ersten beiden Jahren seines Ruhestandes wirkte er als Hausgeistlicher bei den Franziskanerinnen im Kloster Hainstetten. In den letzten Jahren wohnte er im Seniorenzentrum der Stadt Haag, wo er ein beliebter und geschätzter Mitbewohner war. Zusätzlich zu seinem Engagement in den Pfarren wirkte er über viele Jahre hindurch als Feuerwehrkurat bei der Feuerwehr Ertl. Für seine Verdienste in der Seelsorge wurde ihm 2006 der Titel Geistlicher Rat verliehen.

Pfarrer Sonnleitner hatte zu Lebzeiten den Wunsch geäußert, dass er in Behamberg im Priestergrab beerdigt werden möchte. Dieser Wunsch wurde von Pfarre und Gemeinde erfüllt. Es ist ein Beweis der Freundschaft und der guten Zusammenarbeit im Ort Behamberg.

Das Begräbnis fand am vergangenen Mittwoch statt. Viele Priester und Diakone vom Dekanat, allen voran Generalvikar Christoph Weiss und Weihbischof Anton Leichtfried, Abordnungen von den Behamberger Vereinen, die Musikkapellen und Feuerwehren, der Pfarrgemeinde- und Pfarrkirchenrat, der Behamberger Gemeinderat, Verwandte und eine große Trauerschar nahmen an diesem Begräbnis teil. Die Sängerrunde d’Huznbleiba, Alois Schönangerer, Alfred Gansberger und der Musikverein Behamberg gestalteten dieses Requiem. Den Gang zum Friedhof begleitete der Musikverein Wachtberg.