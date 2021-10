Denn zukunftsorientiert war die Leiterin der Volkshochschulen Puchenau und Ottensheim in allen Lebenslagen. Das war vermutlich auch der Grund, warum sie sich nach ihrer Lehre zur Herrenkleidermacherin und anschließender Tätigkeit in einer Steuerberatungs- und Anwaltskanzlei sehr schnell ihrer Karriere in der Bildung widmete. Etwa zehn Jahre lang war Karin Schürz für die Arbeiterkammer in Linz als Bildungsberaterin tätig, bevor sie sich der Erwachsenenbildung und dabei vor allem dem