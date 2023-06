Anna Schartmüller: Begnadete Köchin und Greißlerin

Die weitum bekannte Wirtin, Greißlerin und Bäuerin ist am 4. Juni 2023 kurz vor Vollendung ihres 91. Lebensjahres verstorben. 1932 in einem kleinen Dorf im Böhmerwald geboren, besuchte Anna Schartmüller die Volks- und Hauptschule in Hohenfurt, ehe sie 1946 in einer stürmischen Februarnacht mit ihrer Familie die Heimat verlassen musste. Die Flucht endete auf einem bischöflichen Gut in Linz, wo ein Wirtschafter-Ehepaar gesucht wurde. Tochter Anna fand Anstellung als Köchin im Hotel Wolfinger.