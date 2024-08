Alfred Kislinger: Engagierter Fleischhauer, talentierter Hobbygärtner

Mit einem unermüdlichen Arbeitseinsatz stand Alfred Kislinger tagein, tagaus in der kleinen Fleischhauerei in der Linzer Goethestraße. Aber nicht nur seinen Beruf übte der ehemalige Leiter der Linzer Wurstfabrik mit großer Leidenschaft aus – er war auch, wie seine Tochter Erika betont, ein wahrer „Vereinsmeier“, der die Lions beim Punschstand, den Kolpingverein und den Hubertusclub mit viel Engagement unterstützte. Am 26.