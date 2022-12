Adolf Öhler: Förderer der jungen Kulturszene

Der Name Adolf Öhler ist wohl vielen Lesern der OÖNachrichten bekannt. Gab es doch selten ein Thema, zu dem der Linzer nicht in Form eines Leserbriefes seine Meinung kundtat. Ob zur Bundesregierung, zum Fußball oder wie erst am 6. Dezember zum Thema der 24-Stunden-Pflege – Adolf Öhler stand offen zu seiner Meinung und gab immer wieder wertvolle Denkanstöße. Nur zwei Tage nach Veröffentlichung seines letzten Leserbriefes in den OÖNachrichten verstarb der Konsulent für Kultur am 8.