Als Adi Übleis im September 2007 in der Welser Trabrennbahn-Arena seine Abschiedsvorstellung gab und Andrea Bocellis "Time to say Goodbye" aus den Lautsprechern tönte, schossen der vermeintlich hartgesottenen Legende dieses Sports Tränen in die Augen. "Es war sehr berührend, denn hier habe ich meine Karriere begonnen", sagte jener Mann, der die Traberszene jahrzehntelang dominiert hatte.