Johann Mach: Ein großes Herz für den Fußball

Er war ein offener, sozialer, einfühlsamer Mensch. Er hatte ein großes Herz", sagen seine Weggefährten "Und er war ein guter Motivator – das musste er auch sein als Fußballtrainer."

Johann Mach Bild: (Land OÖ/ Kraml)

Fußball begleitete Johann Mach, der 1930 in Linz geboren wurde, sein Leben lang. Schon als Bub und Jugendlicher spielte er unter anderem beim LASK, auch während seiner Zeit als Elektrikerlehrling. Das Geld, das er mit seiner Arbeit verdiente, gab er seiner Mutter, die sich alleine um ihn und seine drei Schwestern kümmerte. Der Vater war im Krieg gestorben.

Mit 18 Jahren begann er, in der Voest zu arbeiten, der er sein ganzes Berufsleben lang treu bleiben sollte. Ein Jahr später lernte er im Parkbad in Linz seine spätere Ehefrau Albine kennen. Sie ging ihm bereits voraus. "Meine Eltern waren fast 70 Jahre lang zusammen", sagt Peter Mach, der ältere der beiden Söhne des Paares.

Nach seiner Zeit als aktiver Fußballer war Mach viele Jahre im Trainerstab des SK Voest tätig, wurde sogar einmal Vizemeister. Besonders wichtig war ihm die Nachwuchsarbeit. Er saß im Jugendausschuss des Oberösterreichischen Fußballverbandes, war Initiator des Linzer Stadtcups und leitete die Jugendabteilung des SK Voest. "Als sich einer der Burschen damals in den Siebzigerjahren keine Fußballschuhe leisten konnte, hat ihm mein Vater welche geschenkt", sagt Wolfgang Mach. Für seine Verdienste wurde Johann Mach vom Land Oberösterreich geehrt.

In den Neunzigerjahren gewann er als Trainer des Linzer Frauen-Fußballvereins Union Kleinmünchen drei Staatsmeistertitel und wurde viermal Cup-Sieger. Zudem betreute er mehr als zehn Jahre lang das Nationalteam für Spieler mit Mentalbehinderung und die Mannschaft von St. Pius, einer Caritas-Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Peuerbach. "Alles, was mit Fußball zu tun hat, hat meinen Vater begeistert", sagt Wolfgang Mach. "Er hat auch die Fußball-WM heuer verfolgt."

Am 6. Juli ist Johann Mach im Alter von 88 Jahren verstorben. Die feierliche Urnenbeisetzung findet heute um 11 Uhr auf dem Friedhof St. Barbara in Linz statt.

