Ein Lehrer aus Berufung

Naturverbundenheit, Kreativität, seinen festen Glauben, Musikalität, Pflichtbewusstsein sowie respektvollen Umgang mit allen konnte Schulrat Florian Reisinger aus seinem Elternhaus, dem Steghammer, einer einstigen Schmiede im Stampfenbachtal in der Gemeinde Gutau, in sein erfülltes Leben mitnehmen.

Trauer um Florian Reisinger Bild: privat

Geboren am 9. August 1927, war es damals nicht leicht, aus dem Stampfental heraus eine Hauptschule zu besuchen. Da er schon von klein auf Lehrer werden wollte, war er bereit, auch den 20 Kilometer langen Schulweg nach Pregarten oder "Kostplatz" in Linz auf sich zu nehmen. Sogar eine Klasse überspringen konnte er, weil er so gute Noten hatte.

Nach einjähriger Kriegsgefangenschaft maturierte Reisiger 1948 mit Auszeichnung, er unterrichtete an der VS Hirschbach, der HS Bad Zell und von 1950 bis zur Pensionierung 1988 an der HS Gutau die Fächer Deutsch, Geschichte, Geografie sowie Religion. Dass er seine Berufskarriere als HS-Direktor in seiner Heimatgemeinde beenden konnte, erfüllte ihn mit Stolz. "Er hat Autorität ausgestrahlt, war ein moderner Lehrer, und ich profitiere heute noch von seinem Unterricht", umschreibt Alfred Atteneder seinen Lehrer.

Außerhalb des Schulhauses nahm Reisinger rege am gesellschaftlichen Leben teil, tanzte gerne, war als Englisch-Dolmetsch gefragt, und die sonntägliche Elf-Uhr-Messe war Pflicht. Viele Jahre verstärkte er den Kirchenchor und leitete drei Jahrzehnte das Katholische Bildungswerk. Den Dank des Landes und kirchlicher Stellen nahm er mit dem Konsulenten- und Schulratstitel, kirchlichen Auszeichnungen sowie die Ehrennadel in Gold der Austro-British-Society demütig an.

Landschaftsbilder in der Stube des Elternhauses erweckten schon in Kinderzeiten die Sehnsucht, die Welt kennenzulernen, was ihm mit Freunden und seiner Lebenspartnerin Brigitte gegönnt war. Florian Reisinger wurde nicht von gesundheitlichen Problemen verschont, er verbrachte die letzten Lebensjahre bestens betreut im Seniorenheim Pregarten. Nach Rilkes – vom Verstorbenen gerne zitierten – Worten "Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß" war am 10. Oktober 2018 auch für den hochgeachteten Gutauer nach 91 Jahren die Zeit seiner letzten Reise gekommen.

Florian Reisinger wird heute um 14 Uhr in der Pfarrkirche Gutau verabschiedet.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema