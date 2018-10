"Der Schorsch wird fehlen"

"Er war immer da und hat sich immer Zeit genommen", erinnert sich Rohrbachs ehemaliger Bürgermeister Josef Hauer an seinen Freund, Ratgeber und Wegbegleiter und kann es gar nicht fassen, dass der Schorsch – wie ihn alle nannten – nicht mehr sein soll.

"Wir sind ja noch am Stammtisch beim Dorfner gesessen und er hat uns von seiner Herz-Operation erzählt. Dass er davon nicht mehr nach Hause kommen sollte – unfassbar", sagt Hauer.

40 Jahre lang gingen die beiden Rohrbacher Urgesteine im Gemeinderat durch dick und dünn. 12 Jahre lang war Hans Jörg Oberngruber ein Ruhepol. In seinen verschiedensten Funktionen war es ihm stets ein Anliegen, die Position der Stadtgemeinde Rohrbach als Wirtschaftsmittelpunkt und Einkaufsstadt zu stärken. Er war auch einer jener treibenden Kräfte für die Stadterhebung im Jahr 1986.

Er war Tourismusobmann und im Vorstand des Verbandes Böhmerwald und engagierte sich als Unternehmer mit Leidenschaft für die Innenstadt. Der Rohrbacher Wochenmarkt geht auf seine Initiative zurück.

"Ich werde Schorsch vermissen. Vor allem die Gespräche am Wochenmarkt mit ihm. Er hat sich für die Entwicklung der Gemeinde immer interessiert und konnte leidenschaftlich diskutieren", sagt auch Rohrbach-Bergs amtierender Bürgermeister Andreas Lindorfer und erinnert auch an Leistungen Oberngrubers, die in der Öffentlichkeit wenig bekannt waren: "Es war ihm ein Anliegen, im Winter die Eisflächen am Poeschlteich zu pflegen. Er packte dort an, wo es benötigt wurde", sagt Lindorfer.

Angepackt hat er auch bei der Fusion der Gemeinden Rohrbach und Berg. Zur Wahl stellte er sich in der neuen Gemeinde allerdings nicht mehr. "Da sollen die Jungen anschaffen", hat er gesagt. Danach ließ er es auch beruflich ruhiger angehen. Die Traditions-Bäckerei legte er in die Hände seines Sohnes Peter. Doch auch als Seniorchef sah man Oberngruber frühmorgens noch Gebäck ausliefern. Die Eröffnung des zweiten Firmenstandortes im Fachmarktzentrum durfte er nicht mehr erleben.

Abseits des öffentlichen Lebens galt die Leidenschaft Hans Jörg Oberngrubers seiner Familie, den Tieren und der Natur. Jagd, Fischerei, Hunde und Pferde gehörten zu seinen Hobbys. Bei der Hege konnte der zweifache Vater und dreifache Opa abschalten. Am 2. November wird er um 14 Uhr in Rohrbach seinen letzten Weg antreten.

