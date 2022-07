64 Jahre im Dienst des Ordens

Diese Ordensgemeinschaft bot Jugendlichen, oft aus kinderreichen Familien, eine hochwertige Ausbildung, die auch Josef Grünstäudl, 1941 in Rainbach bei Freistadt geboren, zuteil wurde. Er starb am 16. Juli im 82. Lebensjahr und im 64. Jahr seines Ordenslebens.

Der Sohn einer Hausfrau und eines Sägearbeiters wuchs in einer Freistädter Baracke zusammen mit vier Schwestern auf, besuchte im Marianum die Volks- und Hauptschule und trat 1954 in das dortige Postulat ein. Nach zwei Jahrgängen in der Lehrerbildungsanstalt in Wien maturierte er in der Ordens-eigenen Albertus-Magnus-Schule. 1962 band er sich endgültig an die Gesellschaft Mariä.

Er war in vielen Bereichen des Ordens tätig. Er betreute die Ordenszeitschrift "Marianist" und war Sekretär des Provinzials. Später wurde der sprachgewandte Mühlviertler (perfekt in Italienisch, Französisch, Englisch und Spanisch) in die Generalleitung des Ordens nach Rom berufen. Dort begann er 1969 das Studium für Kirchengeschichte und Archivistik, das er mit dem Lizenziat abschloss. Er arbeitete in den vatikanischen Archiven und wäre noch gerne zum Doktoratsstudium geblieben, doch auf ihn warteten in Österreich als Präfekt und Verwalter im Marianum in Wien sowie als Provinzbuchhalter neue Aufgaben. Als 1984 diese Schule dem Orden der Schulbrüder übergeben wurde, musste sein Wirken in die Kommunität Semperstraße verlegt werden, wo er auch Leiter des Studentenheimes war, in dem viele Oberösterreicher wohnten.

1996 übersiedelte er auf den Greisinghof bei Tragwein, wo er bis 2019 als Superior der Kommunität vorstand. In dieser endgültigen Ordensheimat fand er als Archivar beste Arbeitsbedingungen vor, arbeitete im Bildungshaus mit und übersetzte viele Ordensschriften. Sein großes Interesse galt auch den orthodoxen Kirchen des Ostens. Unglaublich war sein geschichtliches Wissen.

Der mit dem Titel "Geistlicher Rat" Ausgezeichnete war auch wegen seines umfangreichen Wissens über den von Nationalsozialisten am 13. August 1943 in Berlin hingerichteten Mitbruder Pater Jakob Gapp bei dessen Seligsprechung durch Papst Johannes Paul II. im Jahre 1996 gefragt.

Der Begräbnisgottesdienst findet am Mittwoch, 27. Juli 2022 um 10 Uhr in der Pfarrkirche Tragwein statt. Anschließend erfolgt die Beisetzung im Grab der Marianisten.