Nachhilfe kostet im Schnitt 570 Euro

25.000 Kinder, also 15 Prozent aller oberösterreichischen Schüler, haben im vergangenen Schuljahr keine bezahlte Nachhilfe erhalten, obwohl sie diese gebraucht hätten. Rund die Hälfte davon konnte sich die Zusatzförderung nicht leisten. Dies zeigt eine Befragung der Arbeiterkammer unter Erziehungsberechtigten. Und die Tendenz steigt: Im Jahr 2018 waren es noch acht Prozent, die sich Nachhilfe wünschten, aber nicht leisten konnten.

Kritik kommt von Andreas Stangl, Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich: "Der Schulerfolg darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein." Er sieht Handlungsbedarf, denn je mehr Förderung in der Schule passiere, umso weniger seien die Eltern finanziell oder zeitlich belastet.

20 Prozent hatten Nachhilfe

11,5 Millionen Euro haben Eltern im vergangenen Schuljahr insgesamt für Nachhilfe ausgegeben. Jeder fünfte Schüler nahm im Schuljahr 2021/22 externe Nachhilfe in Anspruch, mehr als jeder zweite von ihnen bezahlte dafür. Die anderen Kinder nahmen unbezahlte Nachhilfe bei Eltern, Verwandten oder Freunden in Anspruch. Damit liegt der Kostendurchschnitt bei 570 Euro pro Kind. Die meiste externe Förderung wird im Fach Mathematik benötigt: Knapp zwei Drittel der gegebenen Nachhilfe entfiel im vergangenen Schuljahr auf das "Angstfach". Platz zwei teilten sich Deutsch und Fremdsprachen.

AK fordert Ganztagsschule

Die aktuellen Teuerungen und die Pandemie würden eine zusätzliche Belastung darstellen, sagt Stangl. In der Arbeiterkammer begrüße man daher die von der Bundesregierung beschlossene Anpassung der Kinderbeihilfe an die Inflation ab Jänner 2023. Auch der Kostenbeitrag von 150 Euro pro Semester für private Nachhilfe, den die Landesregierung bereitstellt, sei positiv, sollte aber angesichts der Preise höher sein, so Stangl.

Damit sei es aber noch nicht getan: Der AK-Präsident fordert einen Ausbau des schulischen Förderangebots und der Ganztagsschulen, wodurch der Bedarf an privater Nachhilfe gesenkt werden soll.