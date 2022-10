Nachhaltigkeitsmesse "WeFair": Innovative Ideen, junges Publikum

Ob Mode aus PET-Flaschen oder die biologisch hergestellte Achselcreme "Achselkuss", die herkömmliche Deodorants ersetzen soll: Die Nachhaltigkeitsmesse "WeFair" zeigte von 7. bis 9. Oktober im Linzer Design-Center, welche Produkte es ermöglichen, mit den Ressourcen der Welt ein wenig schonender umzugehen. Mehr als 7500 Menschen informierten sich auf der von den OÖNachrichten präsentierten Messe über Ideen, Produkte und Dienstleistungen.

Zu ihrem 15. Jubiläum konnte Österreichs größte Nachhaltigkeitsmesse besonders viele junge Menschen ansprechen. "Unsere Schulworkshops und Events von WeFair Goes to School waren innerhalb weniger Tage ausgebucht", sagt Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer: "Am Eröffnungstag der WeFair haben die Schülerinnen und Schüler die Messehalle regelrecht gestürmt."

Auch der Auftritt der Online-Aktivistin Jana Klar, ein Rundgang speziell für Influencerinnen und ein Treffen mit "Fridays for Future" haben speziell junge Menschen begeistert und weiter für das Thema Nachhaltigkeit sensibilisiert.