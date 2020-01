Nachhaltigkeit in der Feuerwehr: Ein Thema, hinter dem viel Arbeit steckt

"Wenn wir unsere Organisation in eine moderne Zukunft führen wollen, dann ist nachhaltiges Handeln oberstes Prinzip", sagt Michael Hutterer im Gespräch mit den OÖNachrichten, wohl wissend, dass sich hinter dem oft strapazierten Begriff der Nachhaltigkeit viel Arbeit versteckt. Dabei sieht er vor allem in der zunehmenden Digitalisierung des Feuerwehrwesens eine große Chance zur Vereinfachung: "Ich denke, dass alles, was uns das Leben erleichtert, gut ist, ohne zu sagen, dass alles Neue diesen Anspruch erfüllt."

Natürlich spielen im großen Themenfeld der Nachhaltigkeit die Natur und die Umwelt eine große Rolle. Hier habe man seitens der Feuerwehr die Hausaufgaben schon lange gemacht: "Wir schützen schon seit den 1960er Jahren die Umwelt aktiv. Seit damals gibt es Öl-Stützpunkte in den Bezirken", sagt er. Tatsächlich kann heute jede Feuerwehr "Erste Hilfe" für die Umwelt leisten – dann greift das Stützpunktwesen. In vielen Bereichen ist vorgesorgt, dass Gefahren für die Umwelt eingedämmt oder beseitigt werden. Dabei ist die Feuerwehr breit aufgestellt.

Zwei Seiten der E-Mobilität

Das Binden von ausgeflossenen Treibstoffen gehört für die Feuerwehr also seit den 60er Jahren zur täglichen Arbeit. Doch immer mehr hält die Elektrizität als Treibstoff Einzug in den Straßenverkehr. "Wir haben in neuen Ausbildungsunterlagen einfach erklärt, wie jeder Gruppenkommandant Fahrzeuge mit alternativen Antrieben erkennen kann. Dazu gibt es auch passende Einsatztaktiken", erklärt Hutterer. Jetzt wird ein Container getestet, der zur Lagerung verunfallter Elektro-Fahrzeuge dienen soll. Im Bedarfsfall kann dieser bis zur Batterie geflutet werden. Die Entsorgung selbst obliege freilich weiter den Spezialbetrieben.

Dass Elektroantriebe auch für die Feuerwehren selbst ein Thema sind, sei unbestritten. "Wir beobachten das sehr interessiert, wenngleich auch differenziert", sagt Hutterer. Nicht für jeden Bereich seien Elektroantriebe sinnvoll. "Wir warten natürlich alle gespannt auf die nächste Interschutz (Feuerwehr-Fachmesse Anm.). Da wird sich im Elektro- und Gasbereich einiges tun." Feigenblatt-Aktionen wolle man aber nicht fördern. Will heißen: alternative Antriebe, wo es sinnvoll ist, in anderen Bereichen möglichst umweltfreundliche Verbrennungsmotoren.

Das weite Feld der Akkugeräte

Längst hat der Akku aber in vielen anderen Bereichen des Feuerwehrwesens Einzug gehalten. "Im Bereich der mobilen Geräte sind Akkus sehr sinnvoll. Das hätte ich vor einigen Jahren auch nicht geglaubt, dass das so einschlägt", sagt der erfahrene Feuerwehrmann aus Schärding. Ob Lüfter, Bergegeräte, Scheinwerfer, längst ist man in vielen Bereichen nicht mehr durch ein Kabel gebunden. Denn Akkugeräte zeichnen sich vor allem wegen kurzer Rüstzeiten aus.

Planungssicherheit

Nachhaltigkeit hat für Hutterer auch viel mit Planungssicherheit zu tun. Man hat in Oberösterreich mit der Gefahrenabwehr- und Entwicklungsplanung – in Feuerwehrkreisen unter GEP bekannt – ein Modul geschaffen, welches sowohl Feuerwehren als auch Gemeinden und dem Land eine noch nie dagewesene Planungssicherheit gibt. Darin sind Fahrzeugbeschaffungen genau geregelt. Berücksichtigt wird auch das jeweilige Umfeld der Feuerwehr. Das heißt, dass vor einer Fahrzeugbeschaffung darauf geachtet wird, ob man Gefahren nicht auch durch eine Anpassung des Alarmplanes oder sonstige Maßnahmen abwenden kann.

Veranstaltungs-Nachhaltigkeit

Genauer angesehen hat man sich auch seitens des Landes-Feuerwehrverbandes, wie nachhaltig die Feuerwehren bei ihren Veranstaltungen wirtschaften. "Wir sind draufgekommen, dass es für unsere Feuerwehren selbstverständlich ist, dass sie regional einkaufen. Fast immer kommt der regionale Bäcker oder Fleischhauer zum Zug", weiß Markus Voglhuber von der Verbandsorganisation. Auch in Sachen Geschirr setzt man fast durchwegs auf Mehrwegsysteme. "Wir sind da schon sehr gut unterwegs. Luft nach oben gibt es aber immer", sagt Voglhuber.

Übrigens sei auch die Kleinstrukturiertheit des Feuerwehrwesens ein Beitrag zur Nachhaltigkeit: "Wir haben unsere Mitglieder flächendeckend verteilt und verfügen in allen Orten über die nötigen Personalressourcen – ohne lange Anfahrtswege", sagt Hutterer. Das sei echte Nahversorgung.

